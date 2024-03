De Paola | «Episodio Acerbi-Juan Jesus? Serve condanna forte»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024) Paolo Deha parlato del presunto insulto razzista che Francescoavrebbe rivolto anel corso di Inter-Napoli.– Queste le parole di Paolo Denel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Cosa penso dell’? Nessuno mette in discussione chesia un esempio per quello che ha vissuto, ha dimostrato con i fatti una capacità di reazione importante. Se però il primo insulto che ti viene in mente è un insulto razzista, allora deve essere punito. Se vai su una cosa così pesante come un insulto razzista, bisogna cambiare questa cultura.una ...