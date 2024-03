David Seidler | morto lo sceneggiatore premio Oscar per “Il discorso del re”

(Di lunedì 18 marzo 2024), lobritannico èin Nuova Zelanda durante una battuta di pesca ad 86 anni: l’annuncio arrivava dal manager Jeff Aghassi:, il successo con “IlDel Re” “si trovava nel posto che amava di più al mondo, la Nuova Zelanda, a fare ciò che gli dava più pace, ovvero la pesca a mosca…Se gliene fosse stata data la possibilità, la sua scomparsa è esattamente come l’avrebbe sceneggiata lui”. Nato a Londra nel 1937,ha lavorato ad undici film: il primo è del 1985, Malizia a Hollywood (Malice in wonderland), arrivando a conquistare ilper la miglior sceneggiatura nel 2011 con l’ultimo lavoro, IlDel Re ...

