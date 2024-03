Dave Meltzer | “Malumore nel backstage della WWE | ecco perchè”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 18 marzo 2024) La WWE è per antonomasia la piu’ grande federazione di wrestling al mondo e questa cosa comporta sia vantaggi che svantaggi. Ovviamente si puo’ fare affidamento su tantissimi wrestler, i migliori al mondo, ma con personalità allo stesso tempo molto diverse fra di loro, alcuni di questi “privilegiati” sotto certi aspetti.riporta che c’è maretta nel dietro le quintefederazionealcuni si stanno lamentando dei favoritismi dei quali godono pochi eletti. Come stanno le cose La lamentela generale sta nel fatto che alcune persone possono fare quello che vogliono, dire quello che vogliono senza essere sanzionati. Gli eletti in questione sono The Rock, Roman Reigns e Cody Rhodes per i quali si chiude molto piu’ di un occhio solo. Fonti interne rivelano che vengono date queste libertà per avere ...