Daniele Malaspina | La Confessione | A Me Raffaella Interessava!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 18 marzo 2024): nel corso di un’intervista, l’ex cavaliere del Trono Over ha confessato di aver nutrito un forte interesse, ricambiato, perScuotto. Ecco che cosa ha detto! A Uomini e Donne, nelle ultime settimane ha abbandonato il Trono Over. Il cavaliere non è più apparso in trasmissione, ma ha ora rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua amicizia speciale conScuotto. Secondo lui, c’era un interesse reciproco tra loro e c’è stato anche uno scambio di messaggi.dichiara: interesse reciproco tra me eScuotto!, volto del Trono Over che nelle ultime settimane si è ritirato dal programma, ha rilasciato ...