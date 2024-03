Damiano dei Maneskin con la fidanzata Dove Cameron all’Olimpico Anche lei con la maglia della Roma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – All’ultima partitaè stato avvistatoDavid, frontman dei, insieme alla nuovaamericana. La coppia ha seguito la partita in tribuna, entrambi con la, grande amore del cantante che è stato paparazzo più volte alle partite dei giallorossi. “Ciao a tutti, forza!” dicein un video, poi rilanciatosull’account ufficiale. Sotto il giacchetto di pelle, per un super tifosoMagica come lui, la maglietta di ordinanza retrò risalente al 2001-2002. E visto che la partita è finita con la vittoria per gli ...