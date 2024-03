Dallera | “Milan | sarà difficile dismettere Pioli Soprattutto se …”

Furio Zara: "La Juventus è un grande fallimento. Allegri alla fine di un ciclo mai iniziato" - Guardalà: "Non credo che Allegri andrà via ma vedremo a fine stagione. il ritiro doveva unire la squadra, invece.." Un ritorno e il nuovo che avanza, le due opzioni per il post Allegri La permanenza ...informazione

Allegri e la Juventus, Inter-Milan e lo stadio: le scelte sul futuro - Dalle scelte tecniche e societarie dipende il futuro. Per la Juventus la scelta in panchina è decisiva per il mercato, per le Milanesi il tema politico ma servono certezze ...corriere

Dallera: “Difficile mandare via Pioli se arriva secondo e va avanti in EL” - In esclusiva al Corriere della Sera ha parlato il noto giornalista Daniele Dallera che sul Milan ha detto: "Sarà difficile dismettere Pioli con un secondo posto in tasca in campionato e con una Europa ...ilmilanista