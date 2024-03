“Dall’acqua e agli imballaggi | i Pfas sono ovunque Anche nel nostro sangue” | la prova della giornalista di PresaDiretta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024)con “Stop ai veleni”, in onda lunedì 18 marzo alle 21.20 su Rai3 ha indagato la contaminazione da, i composti chimici poli e perfluoroalchilici dannosi per l’essere umano. È sorprendente ma questi composti chimicicon noi, molto più vicini di quanto pensiamo. Si postrovare in uno smalto, neglida fast food, nelle lenti a contatto e ormainel. Lo ha testimoniato l’inviata diTeresa Paoli, che si è sottoposta insieme a Giuseppe Ungherese, responsabilecampagna inquinamento di Greenpeace, ad analisi delper testare la presenza di. Ebbene, entrambi hanno neltutti i ...