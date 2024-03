Dal 22 al 24 marzo lo “Street Food Tour 2024”

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dal 22 al 24il quartiere dei fumetti ospitera? lo “”, piu? precisamente in Largo Sorelle Giussani. Le cucine apriranno alle ore 18:00 da venerdi? 22fino a domenica 24, deliziando il palato degli ospiti con gustose novita?, colori, musica e tanto divertimento. Per tre giorni, Mezzocammino diventera? il ristorante a cielo aperto piu? grande della capitale. 20 saranno gli stand, posizionati su due file uno di fronte all’altro, creando delle vie del gusto. Tre giorni per assaggiare tantissime bonta?, sia italiane che estere e vivere splendide giornate scoprendo l’arte della cucina di strada e il meglio della cucina “on the road”. Dal salato al dolce, dalla carne al pesce, dal vegano al gluten free.