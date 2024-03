Dagli eurobond per la difesa | a un’Europa unita a sostegno dell’Ucraina Tajani al Consiglio Ue

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sì agliper lacomune, no alla guerra contro la Russia e all’icona di una Ue in ordine sparso. Lo dice chiaro il ministro degli Esteri, Antonio, da Bruxelles dove si sta tenendo ildei ministri degli esteri europei. Servono buone idee e strategie accorte, non fughe in avanti. Per cui l’idea degli“è un’idea buona”, perché laeuropea non è solo l’industria della“ma è anche l’aspetto organizzativo”, mentre il vertice a tre sull’Ucraina (Francia, Germania, Polonia) rischia di inviare all’esterno un messaggio sbagliato, condis. Europa sia“Noi non siamo in guerra coi russi”, ha precisato il titolare della Farnesina, rispondendo evidentemente ...