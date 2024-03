Da E T a Jurassic Park | 8 classici di fantascienza che hanno vinto un Oscar

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 18 marzo 2024) Terminator 2, e poi Kubrick e Star Wars: i film dispesso vengono trascurati agli, ma alcuni dei migliori titoli di sempre per quanto concerne il genere sono riusciti ad ottenere il prestigioso premio. Le pellicole dispesso non ricevono il giusto riconoscimento agli, nonostante la loro capacità di trasportare le persone in mondi straordinari che affascinano gli spettatori di tutte le età. Benché molti di questi film siano tra i più amati dal pubblico e ottengano un grande successo al botteghino, la loro popolarità raramente si traduce in nomination e premi nelle categorie più prestigiose degli. Alcuni critici sostengono che molti film diavrebbero meritato di essere considerati per il titolo di Miglior Film, ma pochi ...