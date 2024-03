Curling | Mondiali femminili Sydney 2024 | l’Italia non si ferma più e batte anche gli Usa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024)delfemminile non sipiù e aidi, in Nuova Scozia (Canada) ottengono la quarta vittoria su quattro nel round robin. Questa volta, la vittima delle azzurre guidate da Stefania Constantini in team oggi con Angela Romei, Elena Mathis e Giulia Zardini Lacedelli più la riserva Marta Lo Deserto, è la formazione degli Usa, battuta nettamente col punteggio di 10-3 grazie in particolar modo a un sesto end che frutta addirittura cinque punti tutti insieme e che risolve un incontro comunque equilibrato e insidioso nella settima sessione della fase a gironi. Domani altri due incontri per: prima contro le padroni di casa del Canada, poi contro la Nuova Zelanda.comincia col martello, ma le statunitensi sono perfette e si apre ...