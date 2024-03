Cuba | popolazione in subbuglio per la crisi economica Le proteste pacifiche represse con violenza video

(Di lunedì 18 marzo 2024)vive un’accelerazione dell’inflazione e un peggioramento dellasenza precedenti. Le riforme che il governo aveva deciso di introdurre allo scopo di stabilizzare l’economia, prevedono l’aumento di più del cinquecento per cento del prezzo del carburante, quello delle tariffe dei servizi di base, dei biglietti per i trasporti a lunga percorrenza, e l’eliminazione del sussidio al paniere alimentare di base. “Esprimo profonda preoccupazione per le gravi condizioni che stanno affrontando i cittadini dinelle ultime ore. Alcune segnalazioni indicano che l’isola sta vivendo la più severaalimentare dalla rivoluzione comunista del 1959, con conseguenze disastrose per la. L’escalation di, iniziate ieri pomeriggio a Santiago ...

Cuba: migliaia di persone in piazza contro i blackout e i mancati rifornimenti alimentari. Díaz-Canel riconosce il malcontento dei cittadini - Migliaia di abitanti di Santiago de Cuba sono scesi in strada domenica pomeriggio al grido di “corrente e cibo”, “libertà”, “patria e vita” e “abbiamo fame”. La protesta giunge dopo giorni ...agensir

Cuba, continui black out e scarseggiano i beni primari. La gente in piazza al grido: “Elettricità e cibo” - L'Avana, 18 marzo 2024 - Una grave crisi energetica sta mettendo in ginocchio Cuba, la popolazione è al limite da mesi, provata continui black out e dal scarseggiare di medicine e generi alimentari. I ...quotidiano

Cuba, si aggrava la crisi energetica: centinaia in piazza a Santiago al grido di “corriente y comida” - "Corriente y comida”, elettricità e cibo. “Tenemos hambre”, abbiamo fame. In centinaia sono scesi in piazza a Santiago de Cuba gridando queste frasi come forma di protesta contro la grave crisi ...informazione