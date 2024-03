Cremlino | ' su Navalny non ci sono stati negoziati'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il presidente Vladimir Putin non ha parlato ditenuti per una possibile liberazione di Alexei, ma solo di una "idea" che gli era stata proposta e alla quale ha "potenzialmente acconsentito". Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov, citato da Interfax, in merito alle parole pronunciate da Putin la notte scorsa. Yulia Navalnaya, la vedova dell'oppositore Alexeiche ha definito illegittime le elezioni in Russia, appartiene al novero degli oppositori che vivono all'estero e che "stanno perdendo le loro radici, le connessioni" con il Paese, e quindi perdono la capacità di capirlo e "smettono di sentire le pulsazioni del Paese" ha detto Peskov, citato dalla Tass.