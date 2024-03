Cremlino | ' risultato ottenuto da Putin è unico'

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ilda Vladimircon la sua rielezione alla presidenza è "" e dimostra "il consolidamento" del sostegno del Paese per il cammino scelto da lui. Lo ha detto il portavoce del, Dmistri Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti. Ilgiudica "assurdi" i giudizi dei Paesi occidentali che hanno definito "illegittime" le presidenziali in Russia. "Chi parla di illegittimità parla di illegittimità di quell'87% di voti dati dalla popolazione al presidente, e questo è assurdo", ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato dalla Tass.

