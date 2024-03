Covid | Meloni | vittime sono ferita aperta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 18 marzo 2024) 13.10 "La pandemia da-19 ha segnato la nostra storia recente" e "la nostra nazione ha pagato un prezzo particolarmente alto.Oggi onoriamo la memoria dei nostri connazionali che non cipiù e ci stringiamo alle loro famiglie. Il dolore per le tantissime vite perse è unaancora". Così il pe-e sidente del Conglionella Giornata delle memoria per le. "La pandemia ha sconvolto le nostre vite, ma il popolo italiano ha trovato la forza di reagire.E lo ha fatto con umanità,solidarietà, unità e abnegazione".