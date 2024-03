Covid | oggi giornata in ricordo vittime Mattarella | “Sfida vinta grazie allo sforzo di tutti”

(Di lunedì 18 marzo 2024) (Adnkronos) – Quattro anni dopo le bare di Bergamo,18 marzo 2024, l'Italia torna a celebrare lanazionale in memoria delledell'epidemia di coronavirus. Unache per il Presidente della Repubblica, Sergio"richiama l’attenzione della nostra comunità sulla terribile prova affrontata in occasione della pandemia e costituisce occasione di vicinanza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

" diffamazione aggravata ". E' quanto ha stabilito il Tribunale Penale di Perugia verso coloro che, a questo punto impropriamente, fanno uso del termine "no vax" . La prima condannata, come anticipato ... (ilgiornaleditalia)

Il Covid ha gonfiato i ricavi e le quotazioni in borsa delle società farmaceutiche, soprattutto di quelle come Pfizer e Moderna che sono uscite vincitrici dalla corsa ai vaccini... Segui su ... (affaritaliani)

Inaugurato in Puglia un parco in memoria vittime del Covid - Un parco per non dimenticare. Un bosco nel cuore del quartiere San Valentino di Andria, composto da alberi che avranno un nome e un cognome: quello delle 360 vittime del coronavirus registrate durante ...ansa

Mattarella: 'La sfida del Covid vinta con lo sforzo di tutti' - L'epidemia del Coronavirus ha generato una "crisi" che "è suonata terribile esperienza delle sfide di fronte alle quali può trovarsi l'umanità e di come solo una risposta coordinata a livello globale ...ansa

Melanoma, la diagnosi precoce è fondamentale. L’appello alla prevenzione della Fondazione Pascale di Napoli - Un nuovo studio internazionale ha evidenziato le drammatiche conseguenze dei ritardi diagnostici e dei controlli saltati durante il periodo della pandemia Covid-19 ...doctor33