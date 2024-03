Covid | le bare nei camion di Bergamo? Per Meta è una foto fake Scoppia il caso | la segnalazione all' Agcom

Giornata delle vittime del Covid, il ricordo di chi era in prima linea: "Imparare dagli errori" - Oggi il ricordo di quei morti nella giornata per le vittime del Coronavirus, istituita nel 2021 in una data simbolica, quel 18 marzo del 2020 che tutti ancora ricordiamo per la drammatica immagine dei ...rainews

Un filare di ciliegi per le 207 vittime legnanesi del Covid - Un filare di dieci alberi di ciliegio a imperitura memoria dei 207 legnanesi morti per il Covid. Legnano ricorda le sue 207 vittime del Covid con dieci ciliegi davanti all'ex Tribunale La targa commem ...primamilanoovest

Giornata delle vittime del Covid, la cerimonia a Bergamo - La chiesa del famedio fu adibita a camera mortuaria, tante erano le bare che ogni giorno arrivavano al cimitero ... In migliaia morirono negli stessi giorni con i sintomi del Covid. Morirono soli, ...tg.la7