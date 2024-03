Covid | Calderoli | ' un terremoto ma Bergamo e Lombardia ripartiti da macerie'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Quattro anni fa la notte terribile, nell'apice della prima ondata della pandemia, con i mezzi militari in uscita dal cimitero cittadino a formare quel lugubre corteo nelle strade della nostra. Oggi nel giorno della commemorazione nazionale per le vittime delio da bergamasco, che ha vissuto aquella prima ondata, rivolgo il mio primo pensiero alle migliaia di vittime bergamasche: molte delle quali erano persone che conoscevo. E ovviamente alle loro famiglie". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali, Roberto. "Il secondo pensiero, doveroso, agli eroi in prima linea in quei giorni terribili: i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario negli ospedali, nelle ambulanze, nei ricoveri, nelle assistenze domiciliari, e poi tutti i volontari ...