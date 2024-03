Covid | Brescia ricorda le vittime della pandemia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024)– Per non dimenticare ledel, il periodo drammatico trascorso durante la, il lavoro di personale sanitario, volontari e tanti altri, messisi a disposizionecomunità e le famiglie che hanno perso i propri cari. Questa sera, alle ore 17, il cimitero Vantiniano di via Milano sarà il palcoscenico di un omaggio organizzato dall'Amministrazione comunale di. La cerimonia avrà luogo in prossimità del monumento dello scultore Giuseppe Bergomi, inaugurato l'anno scorso. Qui, una corona sarà posata mentre i presenti osserveranno un momento di raccoglimento. Interverranno il primo cittadino diLaura Castelletti, il vescovo monsignor Pierantonio Tremolada, il presidente dell'Ordine dei Medici Ottavio Di Stefano e la presidente ...