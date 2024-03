Covid | Braga Pd | ' la scienza è salvezza e speranza'

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar (Adnkronos) - "Ilè stato sofferenza, paura, sgomento. Il mondo dopo non è migliore, ma ha imparato che nessuno si salva da solo e che la". Lo scrive su Twitter Chiara, capogruppo Pd alla Camera, in occasione della giornata in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus.

General viveu metamorfose e ascensão inesperadas com Bolsonaro e hoje é alvo da PF - A cúpula do Exército vê a bolsonarização de Paulo Sérgio diferente da politização de outros generais que compuseram o primeiro escalão do último governo ...jornaldebrasilia.br

Com nova onda, Santa Cruz deve receber 15 mil testes para Covid-19 - Segundo Francine Braga, coordenadora de Vigilância e Ações em Saúde, ondas da doença serão frequentes e não é momento para restrições ...gaz.br

Leila Pereira fala sobre machismo e reeleição no Palmeiras em programa de Ana Maria Braga - Ana Maria, que é palmeirense, comentou sobre a admiração por Abel Ferreira. Entre risos, as duas comentaram o polêmico temperamento do treinador português, que acumula expulsões no Brasil. Entretanto, ...diariodenoticias.br