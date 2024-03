9.22 Era il 18 marzo 2020. A Bergamo sfilavano i camion con le bare delle persone decedute a causa della pandemia da Co-vid-19. Oggi, a 4 anni di distanza,le cerimonie in ricordo delle vittime. ... (televideo.rai)

Oggi, esattamente a quattro anni di distanza, Brescia e l’Italia intera rendono onore alle vittime della pandemia in un giorno che coincide con le immagini scioccanti del corteo di bare trasportate ... (secoloditalia)

Covid, 4 anni fa le bare di Bergamo: la 'lezione' degli esperti - Quattro anni dopo quelle immagini che hanno sconvolto il Paese, l'Italia celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. Con gli esperti, da Bassetti a Gismodo, ...adnkronos

Fontana: "Una preghiera per chi ci è stato strappato dal Covid" - "A quattro anni di distanza, ricordiamo tutti coloro che ci hanno lasciati ... si è espresso in occasione della 'Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus'. "Un abbraccio sincero - ...leccotoday

Cattolica ricorda le vittime del Covid. Corona di alloro alla stele al Parco delle Querce - “Sembrano passati tanti anni e invece sono appena quattro – commenta il presidente ... amiche e famigliari, portati via dal Covid”. “Quel periodo ci ha insegnato tante cose e dobbiamo farne tesoro – ...chiamamicitta