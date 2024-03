Covid | 4 anni fa i camion con le bare

(Di lunedì 18 marzo 2024) 9.22 Era il 18 marzo 2020. A Bergamo sfilavano icon ledelle persone decedute a causa della pandemia da Co-vid-19. Oggi, a 4di distanza,le cerimonie in ricordo delle vittime. Presenti il commissario europeo Gentiloni e il presidente del Consiglio superiore di sanità Locatelli.A Brescia campane a lutto alle 16.55 e bandiere a mezz'asta. A Bergamo commemorazione al cimitero con Gentiloni, Locatelli e i sindaci della provincia. Nel pomeriggio deposizione di una corona al bosco della Memoria.

Un nuovo studio ha determinato l'impatto della pandemia di Covid -19 sull'aspettativa di vita media a livello globale e sui tassi di mortalità. I dati sono molto peggiori di quanto stimato in ... (fanpage)

Bergamo – Era la notte del 18 marzo 2020 e a Bergamo , nel silenzio attonito di una città divenuta epicentro della prima, tragica on data di Covid , una fila interminabile di camion militari carichi di ... (ilgiorno)

Quattro anni fa i camion con le bare, l’Italia ricorda le vittime del Covid - Oggi, a quattro anni dalla tragica sfilata di bare a Bergamo a causa del Covid, si terrà una cerimonia in memoria delle vittime della pandemia. Saranno presenti il commissario europeo Paolo Gentiloni ...altarimini

Oggi, 18 marzo, è la giornata per le vittime del Covid: qual è la situazione attuale - Lunedì 18 marzo 2024 è la giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus Covid-19: ecco perché proprio oggi e qual è la situazione attuale.gazzetta

Salute in Comune sbarca a Castelfranco di Sotto: screening gratuiti contro il tumore al seno - Le donne residenti o domiciliate nel Comune del Comprensorio del Cuoio in Provincia di Pisa, di età tra i 35 e 49 anni, che avevano effettuato la ... in questo momento di post Covid 19, un periodo ...pisatoday