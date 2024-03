Cosmoprof Worldwide Bologna | L’Evento Imperdibile per Esperti della Bellezza

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il mondocosmesi si prepara ad accogliere uno dei momenti più attesi dell’anno: la 55esima edizione di, in programma dal 21 al 24 marzo pressoFiere. Con oltre tremila aziende provenienti da sessantasette Paesi, questa fiera internazionale è un’occasione senza precedenti per conoscere le ultime innovazioni nel settore. ...

Beauty, gli italiani spendono in media 320 euro all’anno: spesa più alta per cura dei capelli e del viso - Quanto è importante per gli italiani sentirsi a proprio agio con il proprio aspetto estetico Ma soprattutto, quanto costateleborsa

A Bologna tutte le novità dell’universo beauty - Kermesse internazionale dedicata all’estetica e alla bellezza professionale, dal 21 al 24 marzo con oltre 3.000 aziende provenienti da 69 Paesi ...repubblica

Attesi gli awards per innovazione e ricerca - Cosmoprof e Cosmopack assegneranno i premi alle aziende vincitrici nella serata del 22 marzo a Bologna, con la presenza esclusiva di Trevor Sorbie ...milanofinanza