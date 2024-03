Così SevenData aiuta a prevedere l’andamento delle imprese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) "CI DEFINIAMO UNA MARTECH company, poiché realizziamo soluzioni, basate sui dati, per ottimizzare i processi di marketing e di sales, grazie ad un approccio tecnologico innovativo. Il focus del nostro business si incentra sulla messa a disposizione di dati e di analisi sue mercati, al servizio di aziende che operano in ogni settore", dice Fabrizio Vigo (nella foto sotto) ceo e founder di. È lui il fondatore di, una MarTech company. Con un fatturato al 2022 di circa 7 milioni, in crescita del 40% rispetto al 2021, e un organico che supera le 70 unità,raccoglie, elabora e interpreta i dati perché possano generare valore per le aziende. Ciò avviene coniugando marketing technologies e alternative data secondo un percorso innovativo che parte dall’analisi dei dati e dei mercati per ...