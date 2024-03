“Così è la vita” Putin vince alle urne e sbeffeggia Navalny con un retroscena

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il presidente russo Vladimirrimarrà al Cremlino fino al 2030: comodamente rieletto in un voto di fatto senza rivali, ha ottenuto la sua più grande vittoria da quando è al potere, un mandato che gli consentirà di continuare la campagna militare in Ucraina, la brutale repressione del dissenso e il braccio di ferro con l'Occidente. Rivolto al Paese al termine della giornata, il capo del Cremlino ha ringraziato quanti lo hanno votato e hanno contribuito a creare le condizioni per il «consolidamento politico interno» e ha avvertito che non si lascerà «intimidire». Poi per la prima volta ha parlato della morte del suo principale oppositore, Alexey. Ancora non ci sono i dati definitivi, ma lo 'zar' 71enne veleggia verso la rielezione con una percentuale record, quasi l'88% dei voti, dieci punti in più rispetto al 2018 (76,5), e un'affluenza ...