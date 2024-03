Cos’è lo Starvemaxxing | il nuovo pericoloso trend che spopola si TikTok | “I maschi lo seguono per una mascella sempre più sottile e ‘tagliente’”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) È l’ultima di una serie di tendenze che mette in allarme gli psicologi. Si sta diffondendo sue incoraggia uomini e adolescenti a mangiare il meno possibile per ottenere un corpo ben definito e scolpito, fino ad arrivare a “lavorare” sullaperché diventi più spigolosa e, secondo gli ultimi canoni estetici, più attraente. È lo, un sottogenere del fenomeno del Looksmaxxing, un particolareche mira al miglioramento fisico del viso e/o del corpo inizialmente con metodi innocui, come la cura della pelle, andare in palestra o migliorare l’igiene personale. Ma che nel tempo si traduce in comportamentipiù rischiosi puntando anche a mangiare poco e in modo squilibrato. Loha accumulato milioni di visualizzazioni su ...