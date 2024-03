Cos’è l’ileostomia e quali malattie richiedono l’operazione a cui sarebbe stata sottoposta Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’ilestomia è una procedura chirurgica con cui si devia la parte finale dell’intestino tenue (ileo) verso un’apertura praticata sull’addome per permettere la fuoriuscita delle feci in un sacchetto esterno: si esegue quando una malattia o altre condizioni di salute impediscono all’intestino crasso (colon) di smaltire correttamente i rifiuti digestivi, ad esempio dopo l’asportazione di un tumore o di polipi intestinali, oppure per la presenza di ulcere o un’occlusione intestinale.