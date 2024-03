Cosa rischia Acerbi dopo l’offesa razzista a Juan Jesus durante Inter-Napoli | una stangata

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 18 marzo 2024) Francescoè incorso nella violazione dell'Art.28 del Codice di Giustizia Sportiva per gli insulti razzisti rivolti in campo ain. Orauna squalifica pesantissima di "almeno di dieci giornate" come riporta il regolamento. O, addirittura, "a tempo determinato".