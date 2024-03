Cosa prevede | nel dettaglio | la pdl sulle truffe online

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 18 marzo 2024) In molti casi sono facilmente riconoscibili. In altri, invece, la distinzione tra il reale e una potenziale frode non è così definita. L’Italia, da anni, è una delle grandi vittime di quel che di “cattivo” accade in rete. Ma ora il governo sta pensando a una soluzione per correre ai ripari, con una pdl (proposta di legge)che va a modificare e attualizzare alcuni articoli del codice penale. La proposta è stata presentata alla Camera dei deputati lo scorso 6 marzo, con i deputati di Fratelli d’Italia (promotori dell’iniziativa legislativa) sostenuti dall’Associazione no profit Consumerismo. LEGGI ANCHE > Fratelli d’Italia vuole dichiarare guerra alleDunque, con questa proposta di legge si vuole cercare di aumentare le sanzioni nei confronti di quei soggetti che, ...