Cosa ha detto il presidente della Corte Costituzionale Barbera e su cosa ha bacchettato il Parlamento

Giorgia Meloni al Cairo per la firma del patto Ue-Egitto non parla della vicenda Regeni con il presidente egiziano, né del processo che sta per aprirsi: "Continua a leggere (fanpage)

La sfida tra Inter e Napoli di ieri sera, giocata a San Siro, è terminata con un pareggio. 1-1, questo il risultato del match di ieri sera, che sta facendo parlare molto per un episodio in ... (calcioweb.eu)

Shakira torna con un album il prossimo 22 marzo. E già dal titolo si capisce l’intenzione della popstar : Las Mujeras Ya No Lloran (Le donne non piangono più). Al Sunday Times ha detto : “Ci sono ... (ilfattoquotidiano)

Acerbi escluso dalla Nazionale dopo l’insulto a Juan Jesus: Cosa rischia adesso - Cosa rischia Acerbi dopo l'offesa razzista a Juan Jesus durante ... Juan Jesus protesta contro Acerbi: “Mi ha detto ne*ro”. In Serie A è la giornata contro il razzismo Juan Jesus ha protestato con ...youmedia.fanpage

Cosa posso scrivere per gli auguri per la Festa del papà 2024 Le frasi più belle da dedicare - Ti auguro una giornata piena di gioia e felicità. Auguri!” “Anche se non sempre te lo dico, voglio che tu sappia quanto sei importante per me. Ti voglio bene, papà. Buona Festa del Papà!” “Con te ho ...tag24

Trump: bagno sangue se non sarò eletto - 1.41 Trump: bagno sangue se non sarò eletto "Se non sarò eletto sarà un bagno di sangue per il Paese". Lo ha detto Donald Trump durante un co- mizio nei pressi di Dayton, in Ohio. La dichiarazione è ...televideo.rai