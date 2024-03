Cosa cambia a Miami senza Djokovic | Sinner testa di serie n 2 | diversa la prospettiva verso Alcaraz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il tabellone dell’ATP Masters 1000 disarà molto dida quello visto ad Indian Wells: l’asdel numero 1 al mondo, il serbo Novak, consegna la primadiallo spagnolo Carlos, promuovendo a numero 2 del seeding l’azzurro Jannik. I due, dunque, potranno incontrarsi soltanto in finale. In semifinale, invece, a seconda del sorteggio, i due potrebbero incontrare il russo Daniil Medvedev o il tedesco Alexander Zverev, rispettivamentedi3 e 4 del tabellone. Per questi quattro tennisti i quarti ipotetici saranno contro il russo Andrey Rublev, il danese Holger Rune, il norvegese Casper Ruud ed il polacco Hubert Hurkacz. Agli ottavi, invece, i primi quattro del ...