Cosa Aspettarsi dall’Evento Microsoft del 21 Marzo | L’Avvento degli AI PC

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di lunedì 18 marzo 2024)terrà un evento digitale intitolato “Advancing the new era of work with Copilot il 21, segnando il primo grande annuncio dell’azienda per il 2024. Tra le possibili novità, vi sono i nuovi dispositivi Surface, che potrebbero essere … ?