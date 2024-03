Corsa dell’Acqua | vittoria per la U P Policiano con Krivosheev e Sadocchi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 18 marzo 2024) La Polisportivaha dominato la scena alla 2^ edizione della, con Evgeniiche si è imposto nella competizione maschile e Giuliache ha trionfato in quella femminile.Classifica 2^La gara ha visto la partecipazione di oltre 250 atleti, sia competitivi che non, con la partenza fissata alle ore 9:30 da Buon Riposo, in una splendida giornata primaverile. Il percorso impegnativo ha messo alla prova gli atleti, che si sono confrontati su tratti molto vari. Fin dall’inizio, un gruppo di testa formato da, Scatizzi, Tartaglini, Rosadini, Menonna, Zanti e Lisi ha preso il comando, mentre il resto dei partecipanti si è allineato in una lunga fila indiana. Scatizzi ha condotto un’azione ...