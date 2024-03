Coppi e Bartali 2024 | si parte da Pesaro | strade chiuse e orari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo– E’ tutto pronto per la gara ciclistica internazionale ‘’, che prenderà il via domani da piazza del Popolo a. La storica manifestazione, giunta quest’anno alla 26esima edizione, è organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia e vede lacipazione di 21 squadre, per un totale di 147 corridori, suddivisi in tre categorie. E siproprio dalla Capitale Europea della Cultura. La tappa pesarese:La tappa pesarese di domani vedrà radunarsi tutti gli atleti in piazza del Popolo alle ore 14, per la firma di presenza. Poi l’intera carovana si sposterà sulla Montelabbatese, all’altezza della rotatoria di ingresso di Villa Fastiggi e da lì, verso le ore 14.10, inizierà la gara vera e propria con percorso di ...