Coppa Italia | Fortitudo incerottata e corta | la Coppa Italia è di Forlì | 61 a 51

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 17 marzo 2024 –e cortissima (8 rotazioni, out Aradori e Freeman, migliore in campo dei suoi, uscito per un colpaccio al sopracciglio), ma col cuore di chi la sera prima aveva spintonato la corazzata Trapani, lasi estingue senza forze nel finale e consegna laLnp ai cugini romagnoli di, che sotto la volta del PalaTiziano di Roma si aggiudicano il titolo 61-51. La cronaca Sul parquet di piazza Apollodoro partenza tutta firmata dai quattro americani, con l’asse Ogden-Freeman a far la voce grossa nell’area forlivese e con Johnson e Allen nell’altra metà campo che si fanno spazio nel ginepraio della zona(7-7). Ma nella sostanza si resta in equilibrio per 5 giri di cronometro, fino all’accelerata ...