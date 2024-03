Coppa Italia agli Herons

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) FABOMCT 74 AKERN LIBERTAS LI 62 MONTECATINI Benites 16, Chiera 15, Natali 10, Arrigoni 3, Radunic 6, Dell’Uomo 15, Sgobba 7, Giancarli, Lorenzetti 2, Carpanzano ne, Lorenzi ne, Rattazzi ne. All. Barsotti. LIVORNO Williams 9, Ricci 8, Allinei 9, Fratto 3, Fantoni 8, Saccaggi 4, Tozzi 7, Bargnesi 9, Terenzi 1, Buca 4, Madeo ne. All. Andreazza. ARBITRI Agnesi e Raimondo. NOTE parziali 18-13, 40-40, 56-52. Aveva già scritto una pagina di storia con la sola partecipazione alla, la FaboMontecatini; ne ha scritta un’altra sabato staccando il pass per la finale della rassegna del PalaTiziano battendo Roseto. Vincere però è un’altra cosa, è un privilegio concesso a pochi e stavolta è toccato proprio a coach Barsotti e ai suoi ragazzi, capaci di imporsi anche sulla Libertas Livorno (74-62 ...