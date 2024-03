Coppa amara La Fortitudo lotta | ma non basta

(Di lunedì 18 marzo 2024) UNIEURO FORLÌ 61BOLOGNA 51 UNIEURO FORLÌ: Valentini, Allen 9, Pollone 2, Johnson 12, Zilli; Cinciarini 12, Tassone, Zampini 10, Pascolo 3, Radonjic 13, Zilio. All. Martino. FLATS SERVICEBOLOGNA: Fantinelli 12, Bolpin 4, Conti 4, Ogden 12, Freeman 12; Panni 2, Morgillo 3, Taflaj 2, Sergio ne, Giordano ne, Kuznetsov ne. All. Caja. Arbitri: Vita, Radaelli, Attard. Note: parziali 15-15, 24-32, 42-45. Tiri da due: Forlì 10/23;17/27. Tiri da tre: 7/28; 2/30. Tiri liberi: 20/28; 11/15. Rimbalzi: 36; 35. La, ci prova, rimane in partita fino alla fine, ma non riesce a ripetere l’impresa con Trapani e cede a Forlì nella finale diItalia. Al PalaTiziano di Roma ad alzare il trofeo è la formazione romagnola complice anche una ...

