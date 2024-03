Controlli sui bonifici | attenzione | su queste transazioni possono scattare immediatamente

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’Agenzia delle Entrate attenziona un particolare genere di movimento, controllo indispensabile per la lotta al riciclaggio e all’evasione. Scopriamo di che si tratta nelle righe a seguire. L’Agenzia delle Entrate ha intensificato isuiverso l’estero, al fine di contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Esistono infatti dei limiti per icon l’estero che i privati devono conoscere per evitare sanzioni. In particolare:superiori a 12.500 euro: per importi superiori a 12.500 euro, i privati che effettuano un bonifico verso un conto corrente estero devono compilare la Comunicazione Valutaria Statistica (CVS). La CVS è un documento che fornisce informazioni all’Agenzia delle Entrate sull’operazione di bonifico.in entrata da extra UE: ...