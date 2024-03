Controlli anti-alcol Ritirate 7 patenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 18 marzo 2024)a tappeto della Polizia Stradale di Ravenna, impegnata in un’intensa campagna di prevenzione e di repressione della guida in stato ebrezza e sotto l’effetto di droghe. Oltre alle normali pattuglie sono stati predisposti ulteriori 4 equipaggi, tutti dotati di apparecchiature speciali come etilometri e precursori, oltre alla Squadra Cinofili e un equipaggio con a bordo un medico della Polizia per la visita in loco dei conducenti con sospetta alterazione da droghe. Le pattuglie, tra Ravenna e Cervia, nella notte tra venerdì e sabato hanno fermato e controllato 58 veicoli e identificato 84 persone. Sette conducenti sono risultati positivi all’test: quattro sorpresi alla guida con un tasso superiore a 0,5 g/l, due con un tasso superiore a 0,8 g/l e uno con un tasso superiore a 1,5 g/l; per i sette si è proceduto al ritiro della patente e per ...