Controlli a Piazza Garibaldi | identificate duecentottanta persone

Nella settimana dall'11 al 16 aprile, i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione dei militari dell'Esercito Italiano, impegnati nell'operazione denominata "Strade Sicure", hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.Nel corso dell'attività sono state280, di cui 56 con precedenti di polizia e controllati 46 veicoli. Inoltre è stato tratto in arresto un 43enne, di origine catanese, per evasione dagli arresti domiciliari e denunciato un 49enne, napoletano, in quanto già sanzionato con l'ordine di allontanamento perché nuovamente sorpreso a svolgere l'attività di commercio abusivo nei pressi di.