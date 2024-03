Conte bifronte La virata ‘ribellista' a sinistra non paga più | nuova giravolta?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Esistono un1 e un2. No, non si tratta solo dei governi. Ma di quelle sfumature politico-culturali che il leader del M5S ha assunto durante il suo percorso pubblico. È il segno dei tempi di grande volubilità politica, sì, ma anche l'insidiosità del personaggio. Che partì democristiano e si riscoprì una sorta di succursale italica di Melenchon. Che possa far marcia indietro, poi, chissà. In politica di realismo si fa virtù, e con un Pd che ha del tutto perduto la costola della tradizione del centroun salto felino è possibile, per quanto arduo. E ci riporterebbe, appunto, aldelle origini. Indicato presidente del Consiglio da un partito ribellista e post ideologico come il M5S non si risparmiò, nella prima fase del suo governo, di rivendicare la sua formazione cattolica, provenienza Collegio ...