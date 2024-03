Consiglio Ue approva i nuovi aiuti militari all’Ucraina Israele | preso controllo dell’ospedale di Al-Shifa

Di seguito un comunicato diffuso dall’amministrazione Provincia le di Taranto : È stato approvato oggi all’unanimità dal consiglio Provincia le, in via definitiva, il bilancio di previsione per il ... (noinotizie)

Commissione, ok a modifica Statuto in tema di cambi di Gruppo - La proposta statutaria, di cui relatori sono il consigliere Andrea Assenti (FdI) per la maggioranza e la stessa consigliera Ruggeri per l'opposizione, per concludere il suo iter dovrà ora essere ...ansa

Il Consiglio Ue approva i nuovi aiuti militari all'Ucraina - Il Consiglio Ue ha deciso di aumentare il massimale finanziario del Fondo europeo per la pace (EPF) di 5 miliardi di euro a prezzi correnti e di destinare questa integrazione all'Ucraina, istituendo ...ansa

DISABILITÀ, approvaTA NUOVA PROGRAMMAZIONE. STANZIATI 174 MILIONI PER 2024. ASSESSORE LUCCHINI: POTENZIAMO SERVIZI, TUTELIAMO CAREGIVER - Di questi, 3,5 milioni sono reperiti in Consiglio regionale, grazie a un Ordine del giorno ... quindi – ha detto ancora – di intervenire sui contenuti della delibera approvata a dicembre. Le ...mi-lorenteggio