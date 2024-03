La foto si riferisce alla precedente consultazione elettorale del gennaio 2022. Gli amministratori dei Comuni di Taranto e provincia sono chiamati Oggi alle elezioni per il rinnovo del consiglio ... (noinotizie)

Consiglio provinciale. Cambio di guida. Maggioranza centrodestra - Sei consiglieri contro i quattro ottenuti invece dal centrosinistra. Passano Gabbrielli, Baietti, Amati, Vaiani, Pieraccini e Pettrone.lanazione

Caso Frontini, prova generale del Consiglio: tutta la maggioranza si presenta insieme al voto in Provincia - «Noi abbiamo votato tutti». La maggioranza che sostiene la sindaca Chiara Frontini interamente in trasferta a palazzo Gentili, dove ieri erano aperte le urne per il rinnovo del Consiglio provinciale.ilmessaggero

Padova. Elezioni provinciali, ora serve la maggioranza: ipotesi intesa con la Lega - PADOVA - Archiviate le elezioni provinciali, ora Sergio Giordani dovrà trovare una maggioranza in grado di sostenerlo nel parlamentino di palazzo Santo Stefano. Nonostante la vittoria ...ilgazzettino