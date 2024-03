Conservatorio | Enzo Avitabile in concerto | al via oggi il ritiro degli ticket gratuiti

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA partire da– lunedì 18 marzo – sarà possibile ritirare gratuitamente i biglietti per l’evento “Exeredati Mundi” che si terrà martedì 26 alle 19.30 presso il Teatro Comunale di Benevento. Sul palco, al cui fianco sarà l’Orchestra del “Nicola Sala” – diretta da Gabriele di Iorio – e Gianluigi di Fenza, chitarra classica. I biglietti saranno disponibili presso il punto informativo del, sito in via Mario la Vipera, 1 – Benevento. Non sarà possibile effettuare prenotazioni telefoniche. Ciascuno potrà ritirare un massimo di due biglietti, disponibili fino a esaurimento posti e comunque non oltre il 24 marzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

“Exeredati Mundi”: Enzo Avitabile e l’Orchestra del “Nicola Sala” - Una celebrazione dei diseredati del mondo che da sempre vivono ai margini della storia; si sviluppa in 15 “stazioni” come nella Via Crucis ...irpinianews