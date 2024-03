Congedo di paternità | obbligatorio | ma non tutti i papà lo usano In Lombardia il tasso di fruizione più alto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024) Milano – Sebbene sia, ildi(che in Italia è di appena dieci giorni contro i cinque mesi di quello di maternità) non è fruito dai neo. Anche se ildi utilizzo è più che triplicato fra il 2013 e il 2022, come spiega Save The Children in una ricerca su dati Insp diffusa in occasione della festa deldi domani, 19 marzo. Dunque sempre piùscelgono di stare a casa ad accudire i figli, ma siamo ancora ben lontani da una vera parità di cura dei bambini e anche dalle situazioni dei Paesi più avanzati (tra cui Spagna e Paesi nordici) dove i congedi di mamme esono uguali. In ogni caso, guardando alla situazione italiana, piano piano la mentalità sta cambiando, ma a velocità ...