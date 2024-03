Congedo di paternità | in Italia il tasso di utilizzo è triplicato fra il 2013 e il 2022

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 18 marzo 2024) AGI - Sempre più papà scelgono di restare a casa ad accudire i figli appena nati grazie alla legge sui congedi parentali. Secondo Save the Children che ha diffuso una ricerca su dati Inps in occasione del 19 marzo, festa del papà, inildideldiè più chefra ile il. Più elevato il numero di padri che ne usufruisce nelle province del Nord e più basso in quelle del Mezzogiorno e tra chi ha un reddito più alto. L'Organizzazione sottolinea l'importanza di promuovere la condivisione delle responsabilità genitoriali tra madri e padri, per una maternità che non sia più di ostacolo all'accesso delle donne nel mondo del lavoro. Ma, rileva Save the Children, sono necessarie politiche che favoriscano ...