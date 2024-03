Condominio fatto evacuare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) I vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale del distaccamento di Pontassieve, nel primo pomeriggio di ieri sono intervenuti a Pelago, sulla strada provinciale 85, per un incidente dove un’autovettura è finita fuori strada, restando in bilico sulla scarpata. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza ancorando e stabilizzando l’auto e, insieme al personale sanitario, estratto le due persone rimaste all’interno dell’abitacolo. L’uomo e la donna sono stati stabilizzati e trasportati in ambulanza in ospedale per accertamenti.