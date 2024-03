(Di lunedì 18 marzo 2024) Su 4.939in 3.640 hanno superato lascritta delper l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia. La percentuale, in, supera è del 73,65%. Per...

Al via il concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 152 posti come Dirigente Medico (disciplina medici na d’Emergenza – Urgenza), indetto dalla Asl Roma 6 in qualità di ... (ilcorrieredellacitta)

Concorsone per gli insegnanti: in Puglia prova superata per circa il 75% dei candidati - Su 4.939 candidati in 3.640 hanno superato la prova scritta del Concorsone per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia. La percentuale, in Puglia, supera è del 73,65%. Per le scuole medie ...quotidianodipuglia

Concorso ASST Pavia per 9 posti da dirigente medico: requisiti e come fare domanda - nella sezione “Home > Avvisi e concorsi > Concorsi aperti“, sono stati indetti tre concorsi pubblici, per titoli ed esami, ai fini del conferimento di nove posti da dirigente medico. I candidati che ...tag24

Pestaggio all’alba fuori dalla discoteca: gang scatenata, 2 ragazzini sott’accusa - per ora sono finiti in due davanti al tribunale dei minorenni. Sono entrambi 17enni anconetani, accusati di lesioni personali in concorso. Per uno, difeso dagli avvocati Elena Martini e Cristina ...corriereadriatico