Con le nazionali Gasperini al lavoro a ranghi ridotti | quattordici convocati

(Di lunedì 18 marzo 2024) Mercoledì mattina l’Atalanta tornerà alal centro sportivo di Zingonia con soli 10 giocatori a disposizione di mister. Sono 14 i calciatori nerazzurridalle rispettivemaggiori o under. Si tratta degli azzurri Carnesecchi e Scalvini con l’Italia di Spalletti e di Ruggeri con l’under 21, degli olandesi De Roon e Koopmeiners, degli svedesi Hien e Holm, e di Djimsiti (Albania), De Ketelaere (Belgio), Kolasinac (Bosnia), Lookman (Nigeria), Miranchuk (Russia), Pasalic (Croazia) e Tourè (Malì). Resteranno a Zingonia i portieri Musso e Rossi, i difensori Palomino e Toloi, i mediani Adopo e Ederson, i laterali Bakker, Hateboer e Zappacosta e il centravanti Scamacca. Il gruppo nerazzurro verrà integrato per gli allenamenti da alcuni ragazzi della squadra Under 23 di serie C. Che a sua ...

Sorpresa: c’è Riccardo Orso lini tra i convocati di Spalletti per le amichevoli americane con Venezuela (il 21 marzo) e Ecuador (il 24). Ma di sorpresa, questa non si tratta, perché con l’infortunio ... (sport.quotidiano)

Sri Lanka: chiesta assistenza a Thailandia per rimpatrio 8 connazionali vittime di tratta in Myanmar (5) - Colombo, 15 mar 14:23 - (Agenzia Nova) - Secondo il sito di informazione cingalese “Ada Derana” le vittime sono attratte da offerte tanto allentanti quanto false e sono tenute in stato di schiavitù e ...agenzianova

Il voto estero mina sul premierato. Ma Meloni non può tradirli - Sono cinque milioni gli italiani nel mondo con diritto di voto. E, spesso, sono arrivati esiti stravaganti. Solo in un caso non si avrebbero sorprese: ...huffingtonpost

Minori stranieri non accompagnati usati come pusher dai connazionali irregolari, scattano gli arresti a Padova - Altri due giovani italiani sono stati sorpresi con droga e bilancino nello zaino, durante le loro attività di spaccio ...mattinopadova.gelocal