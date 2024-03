(Di lunedì 18 marzo 2024) Un 50enne di origine siriana è stato fermato in provincia di: era noto ai servizi di intelligence per le sue posizioniiste. Ora si trova nel Cpr di Milano

Como, reclutava combattenti per la jihad: espulso siriano naturalizzato norvegese - Come riferisce il deputato in forza alla Lega, Nicola Molteni, un foreign fighter residente nella zona di Como è stato rimpatriato nel suo Paese di origine. "Grazie ai suoi contatti in Italia ...ilgiornale

Violenze al ‘liceo bene’ di Como: le domande di Amanda Cooney ai bulli, alla scuola e alla città che non vede - Pochi giorni fa abbiamo dato conto della drammatica vicenda accaduta in un liceo di Como, dove uno studente è stato bullizzato e minacciato per lungo tempo fino a costringerlo a cambiare scuola (qui l ...comozero

reclutava combattenti per la jihad: fermato sul Lario e cacciato dall’Italia - L’annuncio del ministro Piantedosi sui social: “Rimpatriato foreign fighter”. Oggi vive in Norvegia, fino a 10 anni fa abitava nel Comasco I poliziotti della digos di Como hanno intercettato tra la ci ...laprovinciadicomo